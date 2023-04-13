OpenAI инвестирует в разработку человекоподобных роботов

Стремительное появление ChatGPT всколыхнуло сильный интерес к ИИ и напомнило о возможностях технологии заменить собой ряд профессий. OpenAI, разработчик чат-бота, решил вложить силы и средства в создание гуманоидных роботов.

По данным журналистов New Atlas, недавно компания инвестировала в норвежскую робототехническую компанию 1X (ранее известную как Halodi Robotics) $23,5 млн. Условия сотрудничества не разглашаются.

У OpenAI уже был собственный отдел робототехники, в котором даже создали собственного робота-манипулятора, научившегося собирать кубик Рубика пятью пальцами. Но в 2021 году, на фоне успехов в области ИИ-технологий, которые руководство сочло более перспективным направлением, отдел закрыли. Главная причина – в скорости получения результата: текстов для обучения языковых моделей гораздо больше, чем видео для обучения роботов.

Еще будучи Halodi Robotics, компания 1X достигла определенного прогресса в разработке робота Eve, андроида на колесах, но теперь инженеры хотят «поставить его на ноги», чтобы он мог выполнять больше задач, подвластных человеку. Поэтому теперь 1X создает человекообразного робота Neo, «чтобы понять, как искусственный интеллект может сформироваться в антропоморфном теле». Совместную разработку OpenAI и 1X обещают показать этим летом.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az