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13 апреля, 2023
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Вышла первая публичная бета-версия Android 14

Android 14 Beta 1

После двух релизов Android 14 Developer Preview, компания Google выпустила первую публичную бета-версию операционной системы. Присоединиться к тестированию Android 14 могут владельцы смартфонов Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6/Pro, Pixel 6a и Pixel 7/Pro). Для этого необходимо зарегистрироваться в программе бета-тестирования.

Основные нововведения:

  • Продолжение тестирования предиктивного жеста «Назад»;
  • Приложения могут добавлять дополнительные действия в меню «Поделиться»;
  • Обмен контентом из приложений станет быстрее и удобнее;
  • В разделе «Настройки» → «Экран» → «Заблокированный экран» появилась опция для отключения отображения погодного виджета. Активация не приводит к изменениям;
  • В настройках для разработчиков можно включить прозрачную навигационную панель в приложениях. Пространство под полоской для жестов снизу синхронизируется с цветом открытого приложения.

Кроме того, в Android 14 немного изменились иконки, визуальные эффекты, появились новые обои и звуки.

Согласно дорожной карте, в мае выйдет вторая публичная бета-версия Android 14, в июне и июле оставшиеся тестовые версии ОС. Релиз состоится в августе-сентябре.

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