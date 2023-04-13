Представлены smart-часы Garmin Instinct 2X Solar с «бесконечной» автономностью

Компания Garmin представила smart-часы Instinct 2X Solar. Модель является увеличенной версией Instinct 2 Solar, которые были представлены зимой прошлого года. Диаметр корпуса часов составляет 50 мм, вес — 67 гр.

Как следует из названия, Instinct 2X Solar использует солнечную панель в часах. Производитель утверждает, что подзарядка от солнца может обеспечить часам неограниченное время автономной работы. При использовании часов по несколько часов в день при освещенности 50000 люкс или более, они никогда не потребуют зарядки даже в режиме использования GPS.

Часы оборудованы 1,1-дюймовым монохромным MIP-экраном с разрешением 176 x 176 пикселей. Они способны отслеживать пульс, режимы сна, насыщенность крови кислородом, различные виды тренировок, и так далее. Есть защита от воды (10 ATM), поддержка GPS, ГЛОНАСС и Galileo, бесконтактная оплата Garmin Pay и встроенный фонарик. Это первая модель в линейке Instinct, в которой в качестве активности предлагается бег с препятствиями, а также маршрутизация TracBack, дополнительные спортивные приложения и отслеживание вариабельности сердечного ритма.

Специальная версия Tactical Edition предоставляет дополнительные функции, включая режим дисплея для чтения с приборами ночного видения, «шпионский» режим Stealth без сохранения координат GPS и с полностью отключенной связью, баллистический калькулятор, а также возможность быстро очистить всю память часов.

Цена Garmin Instinct 2X Solar составляет $450, версия Tactical Edition -$500. Обе модели уже поступили в продажу.

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