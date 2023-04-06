Microsoft выпустил док-станцию с портом Thunderbolt 4

Компания Microsoft представила док-станцию Surface Thunderbolt 4 Dock. В отличие от предыдущей версии, которая подключалась к компьютеру по разъему Surface Connect, новинка совместима не только с техникой Microsoft, но и с устройствами других производителей благодаря использованию порта USB Type-C. Кроме того, док-станция может подключить два монитора с разрешением 4K при частоте до 60 Hz.

Корпус док-станции и блока питания на 20% выполнен из переработанного океанического пластика. Упаковка на 99% пригодна для вторичной переработки. В комплект хаба входят 165-ваттный блок питания и 80-сантиметровый кабель Thunderbolt 4 с LED-индикатором.

Набор интерфейсов:

3 x USB Type-C (Thunderbolt 4, до 40 Гбит/с, мощность зарядки до 96 Вт);

3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1 x Ethernet (до 2,5 Гбит/с);

3,5-мм аудиоразъем;

Слот Kensington Lock.

Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock уже поступил в продажу в США по цене $299,99.

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