Треть родителей в Азербайджане впервые дают гаджет детям в 2 года

По данным исследования* Kaspersky, 31% респондентов впервые дали своему ребёнку электронный девайс в 2-3 года, почти четверть (23%) — в период, когда ребёнку было от 4 до 6 лет. При этом собственный телефон или планшет у трети детей (35%) появляется уже в возрасте от 7 до 11 лет, а у каждого четвертого (27%) — с 12 до 15 лет.

Также четверо из десяти детей (41%) ежедневно использует гаджет от 1 до 2 часов, играя в онлайн-игры, просматривая мультфильмы или развивающие передачи. Каждый пятый ребенок (20%) проводит с телефоном или планшетом почти всё свободное время. Также в ходе исследования выяснилось, что две трети (76%) родителей ограничивают время пребывания своего ребёнка в интернете, а 79% мам и пап контролируют действия детей в сети. В свою очередь, 44% используют девайсы, чтобы занять ребёнка младше 6 лет в поездке.

«Конечно, ранее использование гаджетов может способствовать адаптации детей к миру технологий. Тем не менее, важно контролировать общее экранное время и поведение в сети: до определенного возраста родителям необходимо знать, что именно дети делают в сети, с кем общаются. В целом вручение первого смартфона может сопровождаться инструктажем по основным правилам цифровой безопасности. Также есть рекомендация установить родительский контроль — решение, с помощью которого можно ограничивать доступ детей к определенному контенту и контролировать экранное время ребёнка», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель Kaspersky в Азербайджане.

О чем стоит рассказать ребенку, у которого появился гаджет?

Не реагировать на щедрые предложения или пугающие сообщения в интернете;

Никому не сообщать личные данные (где живешь, где часто бываешь, номер телефона или школы);

Не переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений, не кликать по сомнительным баннерам;

Использовать сложные (от 12 знаков, с заглавными и строчными буквами, цифрами и спецсимволами) и разные пароли для всех аккаунтов;

Не поддаваться и не реагировать на оскорбительные сообщения в сети, не отвечать обидчику, добавить его в черный список. Если оскорбления серьезные — не бойся рассказать об этом родителям;

Не скачивать программы и игры с сомнительных сайтов: за ними могут скрываться вирусы;

Регулярно (можно с помощью родителей) обновлять приложения на своем смартфоне.

*Исследование проведено компанией ERA Marketing Center в декабре 2022 года. Методом face-to-face были опрошены жители города Баку, Гянджа и Сумгайыт, которые сталкивались с кибермошенничеством. Было опрошено 300 человек в возрасте старше 18 лет.