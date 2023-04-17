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17 апреля, 2023
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HTC представила недорогой смартфон Wildfire E2 Play

HTC Wildfire E2 Play

Компания HTC представила новый смартфон начального уровня под названием Wildfire E2 Play. Аппарат получил IPS-дисплей диагональю 6,82 дюйма с разрешением 1640 x 720 пикселей, соотношением сторон 20,5:9, кадровой частотой 60 Hz и максимальной яркостью 450 кд/м2.

В основе Wildfire E2 Play лежит процессор Unisoc T606, дополненный 8 Gb ОЗУ и 128 Gb флеш-памяти. В состав основной камеры вошли четыре датчика: 48 Мп, 5 Мп (сверхширокоугольный объектив), 2 Мп (макромодуль) и 2 Мп (глубина сцены). Фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Емкость аккумулятора составила 4600 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью всего 10 Вт. Смартфон также получил поддержку 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, два слота для карт SIM, слот microSD, порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Устройство работает под управлением Android 12.

Цена и дата начала продаж HTC Wildfire E2 Play будут объявлены позднее.

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