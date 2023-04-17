Проблемы современных сетей и как их решить

Корпоративные сети уже давно стали неотъемлемой частью современных бизнес-процессов для любой компании. И действительно, подавляющее большинство инструментов менеджера — это такие приложения как почта, CRM, Microsoft Office, телефония, корпоративные чаты и мессенджеры. А рабочее место уже давно трансформировалось из стационарного компьютера в мобильный ноутбук, планшет или даже телефон. Возможным это стало не только благодаря стремительному развитию гаджетов, но и незаметному для большинства развитию сетевых технологий.

Корпоративные сети преодолели довольно существенный путь развития, начиная от неуправляемых свичей с сервером под Linux до сложной разветвленной сети с элементами виртуализации.

Особенности требований к корпоративным сетям

Конечно, сложность и функциональность корпоративной сети зависит от задач, которые на нее возложены. Одно дело — объединить разветвленную сеть филиалов с главным офисом и настроить политики доступа к необходимым ресурсам в зависимости от ролей пользователя. И совсем другое — закрыть потребности небольшого офиса на 20–30 человек.

Однако первичные требования к сетям у всех одинаковые, и это:

Продуктивность – пропускная способность (здесь важно, чтобы был запас 30–50%) и быстродействие (от задержек сети зависит, как пользователи будут получать приложения). Надежность – способность сети выполнять заданные функции, такие как доступность и отказоустойчивость (важно, чтобы возможные форс-мажоры существенно не влияли на рабочий процесс). Безопасность – обеспечение целостности данных и контролируемый доступ к сети и корпоративным ресурсам как извне, так и изнутри. Масштабируемость – как возможность добавления новых сетевых устройств по мере роста сетевой инфраструктуры или объединения нескольких офисов в одну сеть с единой консолью управления.

Конечно, это не универсальные требования, у каждого они будут свои и еще немало, но важно, что все они одинаково значимы как для проводной, так и для беспроводной сети, то есть для WiFi.

Построение современной проводной и WiFi сети: проблемы и решения

#1. Обособленность развития WiFi и LAN сетей

В начале своего пути сеть WiFi была будто отдельной сетью, созданной для обеспечения лояльности клиентов или маркетинговых исследований, и рабочего применения она почти не имела. Однако, со временем все изменилось очень кардинально и в большинстве случаев WiFi стал чуть ли не основным средством подключения к корпоративной сети.

Отсутствие проводов и опасения, что WiFi может стать слабым местом в сетевой безопасности, несколько задержали его широкое использование в корпоративном сегменте, однако ритейлы и логистические объекты внедрили его значительно раньше (из-за специфики использования).

Когда основная сеть была уже построена и вставал вопрос о необходимости внедрения WiFi, часто это были два разных решения, которые отдельно функционировали и сложно администрировались. Это привело к тому, что в большинстве случаев проводные и беспроводные сети строились на оборудовании разных производителей.

Конечно, основные игроки на рынке всегда пытались продвигать свои решения комплексно, а начиная с 2015 и по 2019 год, они уже имели оборудование для WiFi сети в своем портфеле. Это время совпало с жизненным циклом оборудования, вдобавок уже прошло несколько итераций развития WiFi (802.11ас wave1 и wave2, который затем сменился на 802.11ах), что вместе с распространением приложений стало стимулом для обновления сетей.

#2. Более стремительный переход к удаленной роботе

Кроме сугубо внутренних факторов большое влияние оказал кризис, вызванный пандемией Covid-19, когда закрылись офисы и люди ушли работать из дома. В результате трансформация рабочих мест со стационарных на мобильные стала жизненно необходимой, а гибкость сетей стала ключевым требованием наряду с безопасностью.

Индустрия уже имела, что ответить на новые вызовы — облачные решения 3-го поколения предоставляли расширенную аналитику и широкие возможности для управления всей сетью и другими сетевыми сервисами.

И здесь вроде бы стала понятна концепция — в зависимости от потребностей предлагается линейка SMB или Enterprise с облачным или локальным управлением. Однако к COVID-19 добавился еще один кризис, который почувствовали не все, а только те, кто использовал в производстве микросхемы и чипы.

#3. Перебои в производстве и поставках — «зоопарк» оборудования

Топовые смартфоны, элитные автомобили и, конечно, производители сетевого оборудования ощутили на себе дефицит микросхем и полупроводников. Еще ко всему добавилась авария в Панамском канале, что только усилило кризис. Сроки производства и поставки оборудования выросли в 4-5 раз, и это внесло весомые коррективы в критерий выбора оборудования — наличие и сроки поставки стали едва ли не самым важным фактором.

Такая ситуация, где надо было закрывать имеющиеся потребности, заставила снова миксовать различных производителей, создавая «зоопарк» оборудования, что в результате вызывало осложнения в администрировании и имплементации таких решений. Конечно, оборудование разговаривает на языке протоколов, которые в большинстве открыты и работают одинаково, однако синтаксис и логика консоли у разных производителей разные. А это значит, что решения разных производителей невозможно объединить в единую панель управления (локальную или облачную), потому что эти решения, как правило, проприетарные.

#4. Сложность управления оборудованием даже от одного производителя

Лидеры рынка или вендоры класса А в своем портфеле обычно имеют несколько линеек оборудования, за счет которых возможно оптимизировать решение с точки зрения сроков реализации. Но даже у одного производителя решение строится на разных линейках оборудования, что не позволяет получить единую панель управления, потому что, по сути, эти решения разные.

И делается это не намеренно, а потому что рынок живет по законам джунглей и более сильный поглощает более слабого — один производитель покупает другого. Как результат, его решения полностью или частично включаются в портфель нового владельца. Такой подход позволяет значительно расширить спектр продуктов и сервисов, однако требует значительных усилий и вложений для адаптации новых решений в существующую концепцию.

Альтернативное решение для построения и масштабирования корпоративных сетей

Ответ на проблемы предлагает официальный дистрибьютор BAKOTECH в разрезе решений компании Extreme Networks, которая разработала и внедрила концепт универсальных сетевых устройств. Речь идет о коммутаторах и точках доступа, особенность которых заключается в способности работать под разными операционными системами (в одну единицу времени, конечно). Такое решение позволяет строить новые и масштабировать существующие сети. В сочетании с этим Extreme Networks предлагает систему управления и мониторинга, которая поддерживает оборудование других вендоров, что позволяет полноценно управлять всем «зоопарком» оборудования.

Автор статьи: Катерина Коцюбинская, Business Development Manager, BAKOTECH