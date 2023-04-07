Google по ошибке начислил части пользователей Google Pay до $1000

Несколько пользователей приложения Google Pay рассказали на Reddit о неожиданных выплатах. Они получили разные суммы: от $10 до $1000, а некоторые — по шесть выплат по $100 каждая. На это обратил внимание исследователь Android Мишаал Рахман.

Деньги были начислены по программе вознаграждения Google Pay за совершение покупок у определенных магазинов. Такая возможность действует в США и Сингапуре. В сообщениях было указано, что это награда за тесты системы денежных переводов сотрудниками.

Средства должны были предназначаться сотрудникам Google, но по ошибке попали к обычным пользователям. После компания разослала письмо, в котором рассказала, что исправила ошибку и начала отзывать деньги. При этом Google сообщила, что если по каким-то причинам не сможет вернуть деньги, то они останутся пользователям. Вероятно, речь идет о тех случаях, когда средства уже потратили.

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