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10 апреля, 2023
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В Microsoft Edge появился генератор изображений помощью искусственного интеллекта

Edge

Компания Microsoft представила ряд новых функций для фирменного браузера Edge. Одним из главных нововведений стала интеграция ИИ-сервиса для генерации изображений по текстовому описанию.

Новый инструмент Bing Image Creator основан на модели DALL-E. Он позволяет генерировать изображения по текстовому описанию, выбрать нужное изображение из нескольких предложенных вариантов и быстро добавить ее в документ или загрузить в социальные сети.

Функция Drop позволяет обмениваться контентом между несколькими устройствами. Например, можно «сбросить» понравившийся рецепт на смартфон, чтобы позже отправиться с ним за покупками. Функция Drop доступна на РС и Mac, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Для этого необходимо войти в свою учетную запись в Edge.

Кроме того, компания добавила в браузер возможность редактирования изображений без использования сторонних расширений и приложений. Выбрав изображение и щелкнув по нему правой кнопкой мыши, пользователь сможет обрезать его или применить различные фильтры.

Наконец, улучшения получила функция Efficiency Mode, которая оптимизирует производительность аккумулятора и обеспечивает контроль над энергопотреблением мобильных устройств. Она активируется автоматически при обнаружении низкого уровня заряда батареи.

В число прочих нововведений вошли функция «Коллекции» для визуальной организации web-контента, ссылок, изображений и заметок, вертикальные вкладки, появление групп вкладок и возможность их закрепления по отдельности. Стоит отметить, что указанные нововведения могут быть недоступны в некоторых регионах или появятся позже.

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