Квартальная прибыль Samsung рухнула до минимального уровня с 2009 года

По итогам первого квартала 2023 года прибыль южнокорейского гиганта Samsung Electronics сократилась на 96% до $450 млн. — это худший показатель с 2009 года, когда был мировой финансовый кризис. Выручка упала на 19% до $47,7 млрд. Подробный квартальный отчет компания опубликует до конца этого месяца.

По словам компании, причиной такого сильного падения стал рухнувший спрос на чипы памяти. Только успехи подразделения смартфонов сумели смягчить удар.

Руководством Samsung было принято решение о значительном сокращении объемов производства памяти. Многие конкуренты компании сделали это раньше. Четвертый квартал прошлого года Samsung завершил со складскими запасами продукции, оцениваемыми в $39,6 млрд, но на тот момент не решался снизить объемы производства. А в первом квартале цены на микросхемы снизились сильнее, чем ожидалось.

В минувшем квартале бизнес полупроводниковой продукции принес Samsung убыток на сумму около $3 млрд. По прогнозам аналитиков Yuanta Securities, в текущем квартале цены на оперативную память опустятся еще на 10%.

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