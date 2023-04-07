Китайская Highlander завершила строительство своего первого коммерческого подводного ЦОД

Китайская компания Highlander (HiCloud Data Center Technology) реализовала проект строительства своего первого коммерческого подводного дата-центра (UDC) в рамках проекта UDC Hainan, сообщает DataCenter Dynamics. Тестирование подводных решений Highlander началось в 2021 году, немного позже началось строительство коммерческого объекта, а в декабре прошлого года оно было уже завершено.

В Highlander рассчитывают на спрос со стороны международных игроков IT-рынка. Компания уже получила заказы на UDC от нескольких компаний. Новые дата-центры Highlander будут возводиться на мелководье глубиной до 50 м, что позволит сэкономить не только на строительстве и отказаться от особо прочных конструкций, но и не тратить лишних ресурсов на прокладку и эксплуатацию кабелей. UDC рассчитаны на тропические и субтропические воды. Вместо воздуха подводные объекты Highlander будут заполняться инертными газами, обеспечивающими оборудованию лучшую сохранность.

Дата-центры Highlander могут получать возобновляемую энергию сразу из нескольких источников. Электричество в теории может генерироваться за счет энергии ветра, солнечных элементов питания, энергии волн и приливов, а также с помощью генераторов, использующих разницу температур воды. В 2023 году Highlander намерена начать строительство UDC с нулевыми выбросами, питающиеся от ветроэлектростанций, в Шанхае и Хайнане.

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