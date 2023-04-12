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12 апреля, 2023
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SpaceX показал симуляцию полета Starship на Марс

Starship

Илон Маск объявил о готовности космического корабля Starship к первому рабочему запуску с космодрома в Техасе. На официальном YouTube-канале SpaceX появился тематический ролик, выполненный в стиле 3D-анимации, который демонстрирует весь процесс полета: от взлета Starship с космодрома на Земле и до посадки на Марсе.

В ролике показано, как Starship поднимается в небо и, преодолевая атмосферу Земли, вырывается в открытый космос. После этого происходит отсоединение первой ступени ракеты и демонстрируется ее возврат на стартовую площадку для последующих использований.

Следующий этап разворачивается на околоземной орбите. Starship стыкуется с другим кораблем, который используется в качестве танкера. После завершения дозаправки, он покидает земную атмосферу и отправляется в путешествие к Красной планете. В финальных кадрах показано прибытие Starship, пассажиры которого любуются видом марсианской колонии. Когда корабль совершает посадку на Марсе, оказывается, что это уже не первая миссия с Земли и на Красной планете можно увидеть поселения людей, а также посадочные площадки для прибывающих ракет.

Starship станет первой в истории полностью многоразовой космической системой. Он сможет выводить на околоземную орбиту 150 тонн груза. SpaceX планирует создать несколько модификаций корабля, одна из которых будет использоваться для межпланетных рейсов.

Тестовый полет Starship запланирован на 17 апреля.

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