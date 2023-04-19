«Бизнесу следует принять, что будущее — за data-driven решениями. Они помогут превратить неопределенность в возможности»

Недавно Gartner поделилась 10 стратегическими прогнозами на 2023 год, среди которых три направления выделяются особенно ярко. По данным исследователей Gartner, к 2027 году инвестиции компаний в полностью виртуальные рабочие места составят 30%, что позволит переосмыслить привычный подход к работе. Gartner также предсказывает рост осознания воздействия искусственного интеллекта (ИИ) на окружающую среду и повышенный интерес инвесторов к, так называемым, прорывным инновациям и проектам, использующим потенциал больших данных для стремительного развития в будущем.

Как руководителям использовать преимущества этих инноваций и какое влияние окажет на бизнес распространение подобных технологий? На эти и другие вопросы в интервью Infocity отвечает исполнительный директор Lenovo Infrastructure Solutions Group в регионе EMEA Пер Овергаард (Per Overgaard).

— Согласно прогнозам Gartner, в скором времени ИИ будет потреблять больше энергии, чем все работоспособное население планеты. Значит ли это, что развитие технологий негативно скажется на состоянии окружающей среды и есть ли возможность этого избежать?

— В прошлом году ИИ стал мейнстримом, а генеративный ИИ поразил пользователей реалистичными текстами и захватывающими изображениями. Мир будоражит магия ChatGPT — чат-бота, который отличается умением отвечать на вопросы пользователей подобно человеку и создавать сложный контент. Да, аналитики Gartner предупреждают, что к 2025 году на фоне роста востребованности ИИ-решений и при отсутствии культуры разумного их потребления, ИИ будет потреблять больше энергии, чем все работающее человечество. Поскольку для разработки и поддержки моделей ИИ требуется огромное количество вычислительных мощностей, требования к инфраструктуре постоянно растут. Согласно данным Международного энергетического агентства, на центры обработки данных сегодня приходится до 1,5% мирового спроса на электроэнергию, а нагрузки на ИИ напрямую влияют на потребление ресурсов. Это негативно отразится на усилиях, направленных на достижение нулевого уровня выбросов углерода.

В отчете также упоминаются практики, позволяющие значительно понизить энергопотребление для машинного обучения. Речь здесь идет о схемах компенсации выбросов CO2, помогающих сбалансировать углеродный след; услугах по восстановлению активов; технологиях жидкостного охлаждения для ЦОД и других. Умное программное обеспечение также уменьшает энергопотребление, например, за счет отключения компонентов, когда они не используются.

У человечества не получится совсем обойтись без ИИ. Хотя бы потому, что ускоренный рост объема данных совсем скоро превысит возможности для их обработки, которыми располагают люди. Нам нужен ИИ, чтобы извлекать из этих данных глубокую аналитику, которая будет иметь ключевое значение для поиска решений важнейших проблем человечества. Подобно тому, как ИИ помог совершить многие открытия, ставшие решающими во время пандемии COVID-19, он также будет играть важную роль в противостоянии проблеме изменения климата. При этом, вполне возможно, что способность ИИ находить решения превзойдет его «углеродный след».

По данным исследования Lenovo «Данные для человечества», руководители компаний все больше осознают ценность ИИ в решении важнейших мировых проблем. 58% опрошенных планируют инвестировать в эти инструменты в будущем. Большинство респондентов искренне верит, что знания, полученные с помощью ИИ, помогут справиться с такими серьезными вызовами, как глобальное потепление.

— Без ИИ нам не обойтись — это понятно, а как бизнесу использовать ИИ без ущерба для окружающей среды и собственного развития в будущем?

— Сегодня не существует универсального решения, которое быстро и гарантированно повысит устойчивость ИИ, но есть шаги, которые уже можно предпринять для улучшения ситуации. Из самых очевидных — это то, что бизнесу необходимо взглянуть на уровень потребления энергии центрами обработки данных и оценить их воздействие на окружающую среду. В настоящее время наиболее оптимальные экономические решения зачастую оказываются и наиболее устойчивыми. Поэтому обновление оборудования, особенно старых активов, может быстро окупиться за счет снижения потребления энергии. Руководители, поставщики, партнеры и клиенты должны анализировать каждый этап в своих производственных и бизнес-процессах на пути к достижению более устойчивого будущего для ИИ.

— Еще один тренд — метавселенные. Очень дорогая и сложная технология, пока с не совсем ясными перспективами и преимуществами для бизнеса. Как корпоративный сектор может выгодно встроиться в этот тренд?

— В будущем мы увидим перерождение метавселенных за счет интереса корпоративного сектора. Аналитики прогнозируют рост инвестиций в виртуальные рабочие пространства или, другими словами, корпоративные метавселенные до 30%. По данным Gartner самым продвинутым организациям это поможет полностью заменить офис.

Сейчас мы находимся на раннем этапе внедрения технологий метавселенной, примерно соответствующем середине 90-х годов прошлого века, если проводить аналогии с развитием Интернета. Но именно корпоративный сектор станет движущей силой для широкого распространения подобных решений. Распространение дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальностей станет стимулом этой движущей силы. С их помощью человечество научится ориентироваться в метавселенных, подобно тому, как мы сейчас применяем авиасимуляторы или виртуальные обучающие программы для различных профессий. Это откроет больше перспектив для широкого освоения метаверсивных решений через уже знакомые виртуальные рабочие места и переговорные комнаты. Взаимодействие в виртуальных 3D-средах также может способствовать повышению производительности и качества работы персонала, укреплению командного духа сотрудников. Кроме того, это может стать инструментом привлечения и удержания талантов, раскрытия новых возможностей бизнеса и улучшения анализа данных для принятия эффективных решений.

По мере широкого распространения данной технологии компаниям придется инвестировать в физическую инфраструктуру. Так как метавселенная требует быстрой обработки данных в режиме реального времени, необходимо улучшать сетевое взаимодействие и уменьшать задержки. Здесь ключевую роль будут играть периферийные вычисления. Кроме того, для эффективной передачи и хранения информации в метавселенной потребуется больше центров обработки данных.

— Почему инвестициям в так называемые «прорывные инновации» прочат рост интереса со стороны бизнеса?

— Инвестиции в прорывные инновации, другими словами, в проекты с высоким риском, станут альтернативой расходам на традиционный R&D. Крупные игроки воспользуются неопределенностью открывающихся ниш как преимуществом и, опираясь на менталитет новатора, имеющиеся навыки и поступающие с рынков инсайты, получат больше возможностей для роста их бизнеса. Эти инвестиции будут обусловлены данными и новыми подходами в отношении совместной работы бизнес-функций и IТ. Исследование, проведенное Lenovo среди руководителей высшего звена, показало большой интерес к инвестициям в данные. Крупные компании готовы вкладывать в аналитику и искусственный интеллект. Говоря о размерах таких инвестиций, некоторые руководители отмечали суммы до 3 млн. долларов, ожидая в среднем отдачу до 81%. Если экстраполировать эти планы на 100 крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в каждой из опрошенных стран, общие инвестиции составят 8,5 триллиона долларов.

Компании-пионеры в работе с данными уже получили отдачу от инвестиций в эту технологию: три четверти (78%) увеличили свои доходы за последние 12 месяцев. Они эффективно используют данные для улучшения качества обслуживания клиентов (95%), повышения прозрачности цепочек поставок (92%) и решения проблемы дефицита квалифицированных кадров (90%). Метрики, полученные на основе данных, наряду с нестандартными подходами и новаторским мышлением, будут иметь решающее значение для того, чтобы перефокусировать компании с привычных вложений в R&D на прорывные инновации. Несмотря на ожидаемые грядущие потрясения, вызванные пандемией, результаты исследования Gartner показывают, как предприятия начнут «объединять технологические возможности с бизнес-стратегиями для улучшения результатов и обеспечения готовности к работе в условиях растущей неопределенности». Это то, что поможет бизнесу превратить неопределенность в возможности.

— Какова реальная возможность у компаний малого и среднего бизнеса воспользоваться преимуществами названных трендовых технологий? Не будет ли это уделом только крупных государственных корпораций или транснациональных компаний с большими возможностями и ресурсами на внедрение?

— Технологии метавселенной и ИИ ожидает светлое будущее, поскольку их освоение как частными, так и бизнес-пользователями будет способствовать их развитию. ИИ и данные способны изменить наше общество в лучшую сторону и помочь в решении важнейших проблем. Бизнес-лидерам следует принять, что будущее — за data-driven решениями. Для этого требуется надежная инфраструктура, обеспечивающая емкость для хранения и скорость передачи данных в соответствии с требованиями технологий метавселенных и ИИ. При этом, не стоит забывать о необходимости поддерживать устойчивость внедряемых решений. Для обеспечения баланса между инновациями и энергопотреблением предприятиям и государству придется плотно работать вместе. В 2023 году эта задача станет еще более актуальной в связи с принятием в ЕС Директивы по корпоративной отчетности устойчивого развития (CRSD).

Эти прогнозы позволяют компаниям разного масштаба учиться и расти по мере развития технологий. Организации должны стремиться пользоваться усовершенствованными возможностями автоматизации, искусственного интеллекта, аналитики и хранения данных, а также практическими методами для заботы о природных ресурсах и будущем человечества. В результате они получат не только возможности для роста собственного бизнеса, но и квалифицированные кадры, лояльность клиентов и гибкость, а также достигнут целей по устойчивому развитию.