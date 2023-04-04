ASUS представил портативную игровую консоль ROG Ally

Компания ASUS 1 апреля на YouTube-канале ROG Global опубликовала видео с анонсом портативной игровой консоли ROG Ally. В сети посчитали это первоапрельской шуткой. 3 апреля в ASUS уточнили, что ROG Ally — это реальный продукт, а не шутка в честь 1 апреля.

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Согласно видео с анонсом, консоль ROG Ally построена на основе кастомного гибридного процессора AMD Ryzen. По словам разработчиков, этот чип «самый быстрый на сегодня APU». Предусмотрен 7-дюймовый дисплей с разрешением 1080p, соотношением сторон 16:9, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 500 нит. В качестве программной платформы используется Windows 11.

По сравнению с одной из наиболее популярных портативных консолей Steam Deck от Valve, консоль ASUS более легкая, компактная и плоская. ROG Ally имеет габариты 280 × 113 × 39 мм и вес 608 гр, а габариты Steam Deck составляют 298 × 117 × 50,5 мм, вес — 669 гр. Технические характеристики Steam Deck: 7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 × 800 пикселей, частотой обновления 60 Hz и максимальной яркостью 400 нит. В качестве основы используется чип AMD с четырьмя ядрами Zen 2 и восемью графическими ядрами RDNA 2.

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Заявленная громкость работы системы охлаждения с двумя вентиляторами в ROG Ally составляет всего 20 дБ против 37 дБ у Steam Deck. В конструкции ROG Ally предусмотрен стандартный набор джойстиков и кнопок, а также дополнительные кнопки рядом с дисплеем для доступа к меню и настройкам. Отмечается, что SSD и джойстики в консоли легко заменяются.

Ожидается, что игровая консоль ASUS ROG Ally выйдет в октябре этого года. Цена пока не известна.

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