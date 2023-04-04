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4 апреля, 2023
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Twitter поменял иконку на логотип Dogecoin. Стоимость криптовалюты выросла за час на 30%

Твиттер Dogecoin

В начале этой недели Илон Маск заменил классический логотип Twitter на символ криптовалюты Dogecoin. Теперь вместо фирменной птички в верхнем левом углу сайта отображается изображение собаки сиба-ину.

После смены логотипа стоимость Dogecoin резко увеличилась – за час на 30%. На момент написания заметки стоимость криптовалюты составляет $0,1014.

По какой причине руководство Twitter решило разместить иконку Dogecoin на главной странице соцсети, неясно. Глава компании не делал никаких заявлений об этом. Ранее Маск попросил отклонить иск на $258 млрд, по которому бизнесмена обвиняют в поддержке Dogecoin. Возможно, появление логотипа с изображением cиба-ину на главной странице Twitter связано именно с этим.

Созданная в 2013 году в качестве шутки Dogecoin периодически удостаивалась внимания Маска, сейчас эта криптовалюта считается восьмой по ценности среди наиболее популярных, капитализация оценивается более чем в $13 млрд.

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