AMD представила профессиональные видеокарты Radeon Pro W7900 и Pro W7800

Компания AMD пополнила ассортимент продукции двумя профессиональными видеокартами — Radeon Pro W7900 и W7800.

Модель Radeon Pro W7900 близка по характеристикам к игровой видеокарте Radeon RX 7900 XTX. Она использует GPU Navi 31 в той же конфигурации: 96 блоков CU (6144 потоковых процессора), та же 384-разрядная шина, но видеопамять 48 Gb с поддержкой ECC. Вычислительная мощность достигает 61 TFLOPS, уровень TDP — 295 Вт.

Radeon Pro W7800 использует конфигурацию GPU, которая еще не встречалась в игровых устройствах. Видеокарта имеет 70 блоков CU, что соответствует 4480 потоковым процессорам и 32 Gb вместе с 256-разрядной шиной. Также есть поддержка ECC. Вычислительная мощность составляет 45 TFLOPS, уровень TDP — 260 Вт.

Частота GPU у обеих моделей составляет порядка 2,5 GHz. Оба графических ускорителя оснащены системой охлаждения с турбинным вентилятором. К достоинствам Radeon Pro W7800/7900 компания относит поддержку интерфейса DisplayPort 2.1, возможность кодирования/декодирования видео 8K при 60 FPS с кодеком AV1.

Рекомендованная цена AMD Radeon Pro W7900 составляет $3999, а Radeon Pro W7800 — $2499.

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