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13 апреля, 2023
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Microsoft устранил 97 уязвимостей в продуктах, в том числе 1 ошибку нулевого дня

Microsoft Patch Tuesday

Компания Microsoft выпустила ежемесячный пакет исправлений и патчей в рамках программы Patch Tuesday.

Разработчики устранили 97 уязвимостей в разных продуктах компании, включая одну уязвимость нулевого дня CVE-2023-28252, которая связана с драйвером Windows Common Log File System (CLFS) и позволяет повысить уровень привилегий в атакуемой системе. Проблема затрагивает все актуальные серверные и клиентские версии Windows.

Уязвимость используется злоумышленниками для развертывания вымогателя Nokoyawa. Преимущественно атаки такого типа нацелены на представителей малого и среднего бизнеса на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Азии. Как и другие вымогатели, Nokoyawa шифрует данные на атакуемых устройствах, после чего требует выкуп за их восстановление.

Также были исправлены различные недоработки и сбои.

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