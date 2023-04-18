Представлен Xiaomi 13 Ultra – лучший камерофон компании

Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra — лучший камерофон производителя. Аппарат предлагает большие возможности для съемки фото и видео.

Еще одной важной особенностью Xiaomi 13 Ultra стал дисплей. В нем используется изогнутый по бокам AMOLED-экран C7 совместной разработки TCL CSOT и Xiaomi, способный выдавать рекордно высокую для смартфонов яркость — 2600 нит. До этого лидером был OPPO Find X6 Pro с 2500 нит.

12-битный экран характеризуется диагональю 6,73 дюйма, разрешением 3200 х 1440 пикселей (522ppi), динамической регулировкой частоты обновления от 1 до 120 Hz и частотой сенсорного слоя 240 Hz. Частота регулировки ШИМ составляет 1920 Hz. Есть поддержка HDR10, HDR10+ и Dolby Vision. Используется защитное стекло Gorilla Glass Victus.

В основе Xiaomi 13 Ultra лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2, объем оперативной памяти LPDDR5X достигает 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 1 Tb.

Смартфон получил четыре камеры по 50 Мп каждая – основная (Sony IM989, f/1.9-4.0, ЭФР 23 мм, HyperOIS), ультраширокоугольная (Sony IMX858, f/1.8, ЭФР 12 мм, угол обзора 122 гр, PDAF, макро 5 см), телефото (Sony IMX858, f/1.8, ЭФР 75 мм, PDAF, OIS, оптический зум 3,2х) и перископ (Sony IMX858, f/3.0, ЭФР 120 мм, PDAF, OIS, оптический зум 5х).

В камерах используются высококачественные линзы Summicron, разработанные Xiaomi совместно с Leica. Как и в предыдущих флагманских смартфонах компании, в 13 Ultra предусмотрены специальные фильтры от Leica. Кроме того, смартфон позволяет снимать 14-битные RAW-фотографии и 10-битное видео. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (f/2.0).

Аппарат получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Установлены вспомогательные чипы Surge P2 и G1, благодаря которым удалось повысить энергоэффективность смартфона. По заверениям Xiaomi, на 1% заряда смартфон способен проработать 12 минут в режиме разговора по телефону или 60 минут работы в режиме ожидания.

В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, порт USB 3.2 Type-C, ИК-порт, стереодинамики с Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев, расположенный в экране. Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандарту IP68. В качестве ОС выступает Android 13 с интерфейсом MIUI 14. Габариты составляют 163,18 x 74,64 x 9,06 мм, вес – 227 гр.

Xiaomi 13 Ultra будет предложен покупателю в трех цветах корпуса — черном, зеленом и белом. Цены: 12/256 Gb – $873, 16/512 Gb – $945, 16 Gb/1 Tb – $1062. В ближайшее время смартфон поступит в продажу в Китае, а спустя несколько месяцев он появится и в других регионах.

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