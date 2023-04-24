Google показал свой первый планшет Pixel Tablet

До конференции I/O 2023, на которой компания Google представит Android 14 и новые устройства, осталось чуть более двух недель. Ожидается что будут представлены планшет Pixel Tablet, серия смартфонов Pixel 8 и Pixel Fold.

Google организовал выставку «Shaped by Water», приуроченную к Milan Design Week 2023 — неделе дизайна в Милане. На стенде, помимо уже вышедших гаджетов, был показан первый планшетный компьютер компании Pixel Tablet. Устройство можно было увидеть в трех цветах корпуса: белом, розовом и сером.

Известно, что планшет получит экран диагональю 10,95 дюйма с разрешением 1600 x 2560 пикселей. Используется процессор Google Tensor G2, варианты хранилища 128 и 256 Gb. Есть Wi-Fi 6, поддержка стилуса, две камеры по 8 Мп (Sony IMX355) и зарядка мощностью 18 Вт.

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