spot_img
25 апреля, 2023
ДомойТехнологииПланшетыGoogle показал свой первый планшет Pixel Tablet

Google показал свой первый планшет Pixel Tablet

Google Pixel Tablet

До конференции I/O 2023, на которой компания Google представит Android 14 и новые устройства, осталось чуть более двух недель. Ожидается что будут представлены планшет Pixel Tablet, серия смартфонов Pixel 8 и Pixel Fold.

Google организовал выставку «Shaped by Water», приуроченную к Milan Design Week 2023 — неделе дизайна в Милане. На стенде, помимо уже вышедших гаджетов, был показан первый планшетный компьютер компании Pixel Tablet. Устройство можно было увидеть в трех цветах корпуса: белом, розовом и сером.

Известно, что планшет получит экран диагональю 10,95 дюйма с разрешением 1600 x 2560 пикселей. Используется процессор Google Tensor G2, варианты хранилища 128 и 256 Gb. Есть Wi-Fi 6, поддержка стилуса, две камеры по 8 Мп (Sony IMX355) и зарядка мощностью 18 Вт.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Activision анонсировала настольную игру по Call of Duty
Следующая статья
В Баку прошла конференция по кибербезопасности и диджитализации: Cybersecurity & Digital Transformation Conference by BAKOTECH
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,131ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,107ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»