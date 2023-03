Состоялся релиз «Аватар: Путь воды» в «цифре»

Сегодня, «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water), фильм Джеймса Кэмерона, стал доступен для покупки в цифровом виде в разрешении 4K Ultra HD со звуком Dolby Atmos.

Лента стала доступна на платформах Amazon Prime Video, Apple TV+, Vudu и Movies Anywhere. Позже картину добавят в каталог онлайн-кинотеатра Disney+ и выпустят на физических носителях. В цифровой релиз при этом включили 3 часа бонусных материалов, в которых авторы рассказывают о мире Пандоры, работе над фильмом, в том числе над звуком и визуальными эффектами.

Премьера «Аватар: Путь воды» состоялась 16 декабря 2022 года, сиквел стал хитом проката и заработал свыше $2,3 млрд. Джеймс Кэмерон уже работает над новыми картинами во франшизе.

