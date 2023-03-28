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29 марта, 2023
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Steam прекратит поддержку Windows 7, 8 и 8.1 c 1 января 2024 года

Steam

Компания Valve сообщила, что с 1 января 2024 года Steam официально прекратит поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

Чтобы получить доступ к своей библиотеке игр, пользователю необходимо установить более новую версию Windows. С 1 января 2024 года клиент Steam будет работать только на Windows 10 или выше.

В Valve пояснили, что новые функции Steam основаны на встроенной версии браузера Google Chrome, который перестал получать обновления на старых версиях Windows. Кроме того, для будущих версий Steam потребуются функции Windows и обновления безопасности, которые есть только в Windows 10 и более новых версиях.

Статистика Steam показывает, что 32-битная Windows 7 установлена на 0,09% компьютеров пользователей. У 64-битной версии показатель повыше — 1,43%. Windows 10 установлена у 62,33% игроков, а Windows 11 — у 32,06%.

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