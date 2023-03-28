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29 марта, 2023
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Binance откроет региональный хаб в Грузии

Binance

Крупнейшая криптобиржа Binance объявила о планах открыть региональный хаб в Грузии. На март 2023 года в грузинском подразделении компании работает 25 сотрудников, но к концу года планируется нанять еще «несколько десятков» человек.

В Binance отмечают, что открытие хаба – это результат многомесячного сотрудничества с местными компаниями и организациями. В качестве своих основных задач в Грузии компания указала привлечение новых талантов и внедрение криптовалюты в регионе.

В январе этого года платформа подписала соглашение о сотрудничестве с грузинским университетом Georgian Business and Technology University, а в марте — еще с четырьмя: Alte University, Kutaisi International University, Georgian American University и Caucasus University.

Кроме того, Binance подписала «меморандум о взаимопонимании» с Агентством инноваций и технологий Грузии (GITA) для предоставления жителям страны больше образовательных и социальных инициатив в области блокчейн-технологий. В марте вместе с ним компания провела хакатон для web3-разработчиков.

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