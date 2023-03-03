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3 марта, 2023
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Reuters: регулятор США отклонил заявку Neuralink на тестирование нейрочипов на людях

Neuralink

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило заявку компании Илона Маска (Elon Musk) Neuralink на тестирование нейрочипов на людях, пишет Reuters со ссылкой на семерых действующих и бывших сотрудников компании. По данным агентства, заявка была подана еще в начале 2022 года.

Регулятор указал сразу несколько причин отказа. Основные опасения FDA были связаны с безопасностью литиевой батареи устройства, возможной миграцией крошечных проводков имплантата в другие области мозга, а также можно ли удалить устройство без повреждения мозговой ткани.

Neuralink все еще работает над устранением замечаний, пишет агентство. Трое собеседников заявили, что сомневаются в скором решении проблем. При этом Маск в конце ноября 2022 года заявил, что компания планирует начать клинические испытания на людях уже через полгода.

Маск и другие представители компании не ответили на просьбы агентства прокомментировать само устройство и отношения с FDA. Регулятор также отказался от комментариев относительно Neuralink. Reuters при этом отмечает, что не видело письменный отказ FDA — это конфиденциальный документ.

Напомним, что Neuralink занимается разработкой интерфейсов для подключения человеческого мозга к компьютерам. В частности, это позволит людям с ограниченными возможностями вновь общаться с окружающими и восстановить двигательную активность конечностей. Компания ранее сообщала об успешных тестированиях чипов на животных.

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