Neuralink начнет клинические испытания на людях в следующем году

На мероприятии Show and Tell Илон Маск (Elon Musk), глава Neuralink заявил, что компания планирует начать клинические испытания на людях уже через полгода.

Neuralink занимается разработкой интерфейсов для подключения человеческого мозга к компьютерам. В частности, это позволит людям с ограниченными возможностями вновь общаться с окружающими и восстановить двигательную активность конечностей. Для проведения операции необходимо вскрывать череп и интегрировать мини-электроды в ткани мозга. В последние годы компания активно и успешно экспериментировала на животных. В 2019 году Neuralink тестировала свои чипы на обезьянах, в 2020 году устройство имплантировали свиньям, а в прошлом году компания показала видео, в котором обезьяна играла в простенькую игру Pong при помощи вживленного чипа. В этом году тоже было видео с обезьянами: одна из них смогла «напечатать» фразу «Добро пожаловать, чтобы показать и рассказать». Обезьяна отслеживала клавиши, которые Neuralink подсвечивал желтым на экране. Вживленный ей чип N1 регистрировал активность мозга, чтобы контролировать перемещения курсора по экрану.

Маск рассказал, что Neuralink уже представила большую часть документов, необходимых для клинических испытаний на людях, в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (U.S. Food and Drug Administration, FDA), которое выступает регулятором на рынке медицинских устройств в США.

По планам Маска, имплантация в будущем будет представлять собой буквально амбулаторную процедуру. Дополнительно Neuralink уже работает над глазными имплантами, позволяющими восстановить зрение и решениями, способными восстановить подвижность пациентов с поврежденным спинным мозгом.

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