«Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчёт об устойчивом развитии (ESG)

«Лаборатория Касперского» представила свой первый ESG-отчёт, в котором поделилась результатами деятельности в рамках стратегии устойчивого развития компании за период с 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года. Документ соответствует международным стандартам: Руководству Глобальной инициативы по отчетности (GRI 2021) и отраслевому Руководству Sustainability Accounting Standards Board (SASB) для сектора Software & IT-Services. В основе отчёта — пять ключевых направлений устойчивого развития компании: киберустойчивость, этика и прозрачность, технологии будущего, возможности для людей и забота об окружающей среде.

«Лаборатория Касперского» начала делиться нефинансовыми результатами и итогами социальной деятельности ещё в 2015 году. Тогда она выпустила свой первый отчёт о корпоративной социальной ответственности (Corporate Social Responsibility). Переход на формат ESG-отчётности продиктован стремлением компании повысить свою прозрачность для клиентов, партнёров и государственных органов. В отчёте выделены 8 целей в области устойчивого развития ООН, на вклад в достижение которых ориентированы конкретные ESG-инициативы компании

«Для нас приверженность ESG-принципам не модный тренд, а часть нашей истории и стратегического видения нашего развития. Забота у нас в ДНК: продукты и решения априори несут пользу, делают мир безопаснее. Теперь мы стали одной из первых ИТ-компаний в области кибербезопасности в России, которая выпустила ESG-отчёт. Это ещё один шаг в сторону большей прозрачности и открытости», ― рассказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«В отчёте представлены и темы, которые компания считает профильными ― борьба с киберпреступностью, защита критической инфраструктуры, образовательные инициативы в сфере информационной безопасности, и темы, которые близки нам на ценностном уровне ― защита данных, прозрачность, этичные практики управления. Но будучи социально ответственной компанией, мы не можем игнорировать необходимость реагировать и на другие вызовы и проблемы ― социальные, экологические. Мы считаем, что бизнес обязан подавать пример в формировании устойчивого развития», ― комментирует Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития «Лаборатории Касперского».

Снижение негативного воздействия на окружающую среду

В 2021―2022 годах компания вдвое сократила продажи продуктов на физических носителях в пользу цифровых, производство и использование которых оказывает меньше воздействия на окружающую среду. Кроме того, «Лаборатория Касперского» внедрила более осознанный процесс организации командировок и сократила их общее число — это позволило снизить количество выбросов в атмосферу на 81% в период с 2019 по 2021 год. Среди других мер ― внутренние инициативы в различных бизнес-подразделениях, направленные на развитие ответственного подхода к экологическим проблемам. В частности, речь идёт о просветительских мероприятиях на тему снижения углеродного следа, переходе на более экологичные маркетинговые материалы или отказ от их использования. Офисная инфраструктура стала более экоэффективной, в компании ведётся сбор электроники, макулатуры и вещей на переработку.

Забота о сотрудниках и развитие новых талантов

Люди — самый ценный актив компании, поэтому «Лаборатория Касперского» делает всё возможное, чтобы команда преуспевала и развивалась. В 2022 году показатель Net Promoter Score (eNPS), измеряющий удовлетворённость сотрудников в организации, увеличился и в сумме составил 53%.

В течение отчётного периода компания постоянно расширяла портфолио внутренних курсов для сотрудников, сегодня их более ста. Возможностью обучаться в компании уже воспользовались более 40% сотрудников. Кроме того, в «Лаборатории Касперского» действует программа корпоративного волонтёрства, которая позволяет вовлекать сотрудников в социально ответственную деятельность, включая сбор средств в пользу НКО, волонтёрство на общественных началах, работу pro bono, донорство крови и благотворительные спортивные мероприятия.

Также «Лаборатория Касперского» инвестирует в новые таланты. Компания поддерживает развитие образовательного подразделения Kaspersky.Academy, которое объединяет более 100 университетов-партнёров по всему миру, и организует Secur’IT Cup — студенческий конкурс проектов по кибербезопасности, в котором с 2018 года приняли участие более 6 тысяч студентов со всего мира.

Поддержка доверия пользователей

Максимальная прозрачность продуктов, а также внутренних и бизнес-процессов — важнейший элемент цифровой безопасности. «Лаборатория Касперского» придерживается комплексного подхода к конфиденциальности пользовательских данных, который предполагает обучение сотрудников и стандартизацию обработки данных в каждой стране, где есть пользователи продуктов компании. Начиная с 2019 года организация ежегодно сертифицирует свои системы управления данными согласно международному стандарту ISO/IEC 27001, подтверждая их высокий уровень защиты.

Кроме того, «Лаборатория Касперского» продолжает развивать Глобальную инициативу по информационной открытости (Global Transparency Initiative) и за отчётный период открыла ещё три центра прозрачности, где клиенты могут ознакомиться с исходным кодом компании. Также «Лаборатория Касперского» перенесла обработку данных, связанных с киберугрозами, для пользователей из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и с Ближнего Востока в Швейцарию. Всего с 2018 года компания инвестировала 5,6 миллионов долларов в создание инфраструктуры данных в Швейцарии.

Продолжая борьбу за безопасное будущее

«Лаборатория Касперского» постоянно вносит свой вклад в глобальную борьбу с киберпреступностью. Компания взаимодействует с международными правоохранительными органами и межправительственными организациями. Проактивный опыт «Лаборатории Касперского» и обмен знаниями о злоумышленниках и их деятельности позволили за отчётный период арестовать 7 крупных киберпреступников в 4 странах. Также «Лаборатория Касперского» продолжает разрабатывать программы обучения и защиты пользователей. Так, за отчётный период появились в том числе образовательный курс TRAPEZE для пенсионеров, и курс для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Последний был создан при поддержке Европейской комиссии.

Полный отчёт «Лаборатории Касперского» об устойчивом развитии доступен по ссылке: https://esg.kaspersky.com/