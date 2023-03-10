Илон Маск построит в Техасе собственный город Snailbrook

Илон Маск планирует построить город на территории недавно купленных пастбищ и сельскохозяйственных угодий примерно в 56 км от города Остин в Техасе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы и информацию источников, знакомых с проектом.

На встречах с землевладельцами и агентами по недвижимости Маск и сотрудники его компаний описали свое видение города как своего рода «техасскую утопию» вдоль реки Колорадо. В городе площадью в тысячи акров, который планируется назвать Snailbrook, сотрудники гендиректора Tesla, Twitter, SpaceX и The Boring Company, могли бы жить и работать.

За три года организации, связанные с компаниями или сотрудниками Маска, купили не менее 3500 акров (около 14 км²) рядом с Остином. Местные чиновники, занимающиеся недвижимостью, заявили, что миллиардеру принадлежит 6000 акров (24 км²). При покупке их просили подписать соглашения о неразглашении.

Город планируется возвести рядом со строящимися объектами The Boring Company и SpaceX. В проекте – более 100 модульных домов, бассейн, открытая спортивная площадка, тренажерный зал, школа, а также частный комплекс для американского предпринимателя. На участке уже появилась табличка «Добро пожаловать, Snailbrook, Техас». Утверждены несколько названий улиц, например, Boring Boulevard, Waterjet Way и Cutterhead Crossing.

Предполагается, что сотрудники компаний будут платить за проживание $800 в месяц за дома с одной и двумя спальнями с условием, что у них будет 30 дней, чтобы освободить помещение, если они будут уволены.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az