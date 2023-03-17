Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 7+ Gen 2 для субфлагманов

Компания Qualcomm представила новую 4-нм мобильную платформу Snapdragon 7+ Gen 2. Процессор станет основой многих субфлагманских смартфонов 2023 года выпуска.

Архитектура новой платформы содержит одно суперядро Cortex-X2 с частотой 2,91 GHz, три ядра Cortex-A710 с частотой 2,49 GHz, четыре Cortex-A510 с частотой 1,8 GHz, а также неназваную модель графического ускорителя Adreno. Процессор оснащен модемом Snapdragon X62 5G со скоростью передачи данных до 4,4 Гбит/с.

Snapdragon 7+ Gen 2 поддерживает модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, память LPDDR5 с частотой 3200 MHz, UFS 3.1, экраны разрешением 4K при 60 Hz или QHD+ при 120 Hz и камеры разрешением до 200 Мп (возможна запись HDR-видео с двух модулей одновременно). Кроме того, процессор получил 18-битный цифровой сигнальный процессор (ISP) для улучшения возможностей съемки.

Qualcomm говорит о 50% приросте скорости CPU и двукратном росте производительности GPU (вероятно, относительно Snapdragon 7 Gen 1).

Первые устройства на базе новой платформы Snapdragon 7+ Gen 2 выйдут уже в этом месяце.

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