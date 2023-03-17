В Steam началась масштабная весенняя распродажа

В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась масштабная весенняя распродажа, которая продлится до 23 марта, 21:00 по бакинскому времени. В течение недели многие игры можно приобрести со скидками до 90%. Для удобства навигации предложения на главной странице разделены по категориям и жанрам.

С полным списком игр со скидками можно ознакомиться на следующей странице.

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Кроме того, Valve устроила празднование годовщины Steam Deck. В честь этого события портативную игровую систему (все три модели) можно приобрести с 10-процентной скидкой.

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