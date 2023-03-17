Награждены победители хакатона «Кодируем для будущего»

В конкурсе, организованном Азербайджано-французским университетом при поддержке Azercell, приняли участие около 400 студентов

15 марта на церемонии награждения, состоявшейся в Азербайджано-Французском университете (UFAZ), были объявлены итоги конкурса, охватившего такие области, как коммуникации, инновации и технологи. Возможность соревноваться в финальном туре хакатона, на участие в котором подали заявки около 400 студентов из 17 вузов страны, получило всего 30 команд.

На протяжении всего конкурса участников сопровождала группа менторов, состоящая из экспертов Azercell и UFAZ, которая делилась с ними профессиональными советами. В течение 48 часов команды работали над задачами по программированию, охватывающими такие темы, как «Решение для корпоративного рынка», «Решение для управления расходами», «Решение для геймификации», «Решение для рынка цифровых активов» и «Решение по продаже талантов».

По итогам совещания жюри 1-е место было присуждено команде «3leet», 2-е место — команде «Perihelion», а 3-е место — команде «Optimum». Следует отметить, что оценка команд осуществлялась на основе их технических и бизнес-презентаций. Победители были награждены денежными призами в размере 3000, 2000 и 1000 манатов, соответственно, а также специальными подарками от Azercell.

Компания Azercell, которая уделяет особое внимание поддержке процессов развития нового поколения ИКТ-специалистов в Азербайджане в рамках своей политики корпоративной социальной ответственности, поздравляет победителей конкурса и желает им дальнейших успехов!