Представлены смартфоны Samsung Galaxy A54 и A34

Компания Samsung представила в Европе новые смартфоны средней ценовой категории Galaxy A54 и Galaxy A34. Устройства визуально очень похожи на флагман этого года Galaxy S23 (особенно A54), но аппаратная составляющая, естественно, проще.

Samsung Galaxy A54

Смартфон получил 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и поддержкой технологии улучшения картинки Vision Booster. Яркость достигает 1000 нит.

В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Exynos 1380, выполненный по 5-нм техпроцессу. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb (есть возможность расширения с помощью карт microSD до 1 Tb).

Основная камера тройная, в нее вошли датчики на 50 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп (сверхширокоугольная, f/2.2) и 5 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.2) встроена в экран. Габариты составляют 158,2 x 76,7 x 8,2 мм, вес – 202 гр.

Samsung Galaxy A34

Модель оснащена 6,6-дюймовой панелью с разрешением Full HD+, частотой 120 Hz и технологией Vision Booster. Пиковая яркость составляет 1000 нит.

Смартфон построен на базе процессора 6-нанометровый MediaTek Dimensity 1080. Объемы памяти идентичны старшей модели. Камеры у устройства попроще: 48 Мп (f/1.8, OIS), 8 Мп (сверхширокоугольная, f/2.2) и 5 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера на 13 Мп (f/2.2) расположена в каплевидном вырезе экрана. Габариты составляют 161,3 x 78,1 x 8,2 мм, вес – 199 гр.

В оснащение обоих смартфонов входит аккумулятор емкостью 5000 мАч (зарядка 25 Вт), поддержка 5G, модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C, защита от воды по стандарту IP67 и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Обе модели работают под управлением операционной состемы Android 13 с интерфейсом One UI 5.1. Смартфоны получат до четырех полноценных обновлений OC и пять лет патчей безопасности.

Цены:

Galaxy A34 (6/128 Gb) — €390;

Galaxy A34 (8/256 Gb) — €460;

Galaxy A54 (6/128 Gb) – €490;

Galaxy A54 (8/256 Gb) — €550.

В продажу смартфоны Samsung поступят позже в этом месяце.

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