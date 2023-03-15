Стартап Anthropic, поддерживаемый Google, выпустил чат-бота Claude — конкурента ChatGPT

Стартап Anthropic, специализирующийся на разработке решений в сфере искусственного интеллекта, выпустил Claude — чат-бота с искусственным интеллектом, закрытое тестирование которого проводилось с января этого года. Инструмент способен обрабатывать текст и вести разговор, сохраняя «высокую степень предсказуемости и надежности».

Так же, как и ChatGPT от OpenAI, Claude умеет обобщать информацию, извлекать основную мысль из текста, помогать в написании программного кода и отвечать на вопросы. Чат-бот не подключен к интернету, а поэтому не способен выдавать ответы, требующие актуальной информации.

Anthropic предлагает доступ к Claude через веб-интерфейс или API-интерфейс. Полноценная версия чат-бота стоит $2,9 доллара за обработку миллиона символов, облегченная (Claude Instant) — $0,43 доллара за тот же объем информации.

Anthropic основан в 2021 году бывшим директором по исследованиям в OpenAI Дарио Амодеем вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. В конце 2022 года компания Google инвестировала в стартап около $300 млн. в обмен на долю в размере 10%. Кроме того, Anthropic обязался приобрести ресурсы облачных вычислений у поисковой компании. А в феврале этого года облачное подразделение Google Cloud и Anthropic объявили о партнерстве.

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