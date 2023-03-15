Amazfit GTR Mini: поддержка GPS и автономность до 20 дней

Компания Huami представила smart-часы Amazfit GTR Mini. Гаджет получил круглый 1,28-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 316 х 316 пикселей. Толщина корпуса из нержавеющей стали составляет 9,25 мм, вес — 24,6 гр (без ремешка). Есть защита от воды (5 ATM).

В основе часов лежит биометрический датчик BioTracker PPG, ответственный за работу различных технологий и функций, связанных со здоровьем. Часы умеют отслеживать ЧСС, уровень кислорода в крови, сон и измерение уровня стресса. Есть более 120 режимов тренировок с интеллектуальным распознаванием семи популярных видов спорта. Для загрузки стороннего софта используется мобильное приложение Zepp.

Аккумулятор емкостью 280 мАч, как утверждает производитель, обеспечивает до 20 дней работы от одной зарядки при среднем режиме или до 14 дней при активном использовании. Также устройство оснащено собственным датчиком GPS. Есть поддержка Bluetooth 5.2, более 80 циферблатов, включая 11 анимированных.

Amazfit GTR Mini уже поступили в продажу в черном, синем и розовом цветах корпуса по цене $120.

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