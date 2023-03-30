Представлена полнокадровая беззеркальная камера Sony ZV-E1 для блогеров

Компания Sony представила компактную полнокадровую беззеркальную камеру ZV-E1. Модель ориентирована на блогеров, стримеров и других создателей видеоконтента. Камера имеет размеры 121,0 x 71,9 x 54,3 мм, вес составляет всего 483 гр.

Sony ZV-E1 получила тот же полнокадровый 12 Мп датчик изображения с обратной засветкой, что и камера A7S III. Сенсор обеспечивает высокий динамический диапазон в 15 стопов и максимальное значение ISO 409 600.

Камера оснащена полнокадровым CMOS-датчиком Exmor R и процессором обработки изображений BIONZ XR. Она также получила автофокус на основе ИИ. Данная система автофокусировки работает и в видео, и в фото. Автофокус поддерживает распознавание лиц и животных, может отслеживать людей и их движения, и даже способен фокусироваться на объектах, даже если они обращены в сторону или частично заслонены.

Новинка предлагает 5-осевую оптическую стабилизацию, стабилизацию в динамическом активном режиме на основе ИИ и автоматическое кадрирование на основе ИИ для видео. Камера также поддерживает загрузку творческих LUT’s для внутрикамерного отображения цветокоррекции.

Sony ZV-E1 поддерживает запись видео 4К со скоростью 60 к/с (10 бит 4 : 2 : 2) без кропа, записывать видео Full HD можно со скоростью до 120 к/с. Позже с обновлением прошивки появятся режимы 4К/120 к/с и Full HD/240 к/с, но в некоторых регионах такая прошивка будет платной. Запись видео 4К/30 к/с – без ограничений, а 4К/60 к/с – лишь в течение 30 мин. Встроенного вентилятора нет, так что при длительной работе и записи видео 4К пользователи наверняка столкнутся с перегревом.

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Есть один слот UHS-II SD, слот Micro HDMI, подвижный 3,0-дюймовый дисплей разрешением 1,04 Мп и защита от пыли и влаги.

Sony ZV-E1 поступит в продажу в двух цветах корпуса – черном и белом. Розничная цена самой камеры составит около $2200, комплект с объективом 28-60 мм F4-5,6 — $2500. На рынке устройство появится в начале мая.

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