Представлен ноутбук бизнес-класса Huawei Qingyun S540

Компания Huawei представила в Китае ноутбук бизнес-класса Qingyun S540. Устройство заключено в металлический корпус.

Huawei Qingyun S540 получил 14-дюймовый IPS-дисплей с антибликовым покрытием разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

Ноутбук будет предложен покупателям в нескольких конфигурациях c процессором вплоть до Intel Core i7-1260P. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 16 Gb (можно расширить до 48 Gb), емкость твердотельного накопителя — 512 Gb (поддерживается до 4 Tb). Новинка оснащена актуальным набором интерфейсов: Wi-Fi 6, порты USB Type-C, HDMI 1.4 и USB Type-A (2.0 и 3.2 Gen 1), а также 3,5-мм разъем для наушников. Аккумулятор на 56 Втч поддерживает зарядку мощностью 65 Вт. Ноутбук получил клавиатуру с подсветкой и ходом клавиш 1,5 мм.

Цена и дата начала продаж ноутбука Huawei Qingyun S540 будут объявлены позже.

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