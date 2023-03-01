Представлен флагманский смартфон Realme GT3 с поддержкой 240-Вт зарядки

На выставке MWC 2023 компания Realme представила флагманский смартфон GT3, представляющий собой глобальную версию вышедшего в начале месяца в Китае GT Neo5 с поддержкой зарядки мощностью 240 Вт. Смартфон заряжается от 1 до 20% за 80 сек, до 50% за 4 мин, а на полную зарядку уходит около 9 мин. 30-секундной зарядки достаточно для двух часов разговора, трех часов прослушивания музыки или 40 мин. просмотра потокового видео. Аккумулятор способен сохранять свою емкость на протяжении 1600 полных циклов зарядки. Безопасность технологии подтверждена сертификатом компании Tüv Rheinland.

Для контроля хода зарядки используется прямоугольный LED-индикатор Pulse Interface System, расположенный на тыльной стороне аппарата и меняющий цвет в зависимости от уровня заряда. Индикатор также сигнализирует о поступлении уведомлений и может использоваться при съемке фотографий. При запуске 10-секундного таймера обратного отсчета он будет менять цвет с синего на белый и затем на оранжевый. Его также можно настроить самостоятельно, выбрав один из 25 цветов, 2 типов ритма и 5 регулировок скорости.

Характеристики Realme GT3 идентичны GT Neo5. Смартфон оборудован 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления до 144 Hz и максимальной яркостью 1400 нит. Дисплей поддерживает частоту ШИМ 2160 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 256 Gb или 1 Tb. Основная камера тройная, в нее вошли датчики на 50 Мп (IMX890, f/1.88, OIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 112°) и 2 Мп (макро, f/3,3). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Samsung S5K3P9, f/2.45).

Оснащение также включает поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos, линейный 4D-вибромотор и ИК-порт. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. В качестве операционной системы используется Android 13 с пользовательским интерфейсом Realme UI 4.0. Габариты составляют 163,85 x 75,75 x 8,9 мм, вес – 199 гр.

Цена Realme GT 3 стартует с отметки $649.

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