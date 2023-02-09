Realme GT Neo5: флагманский смартфон с рекордной поддержкой 240-Вт зарядки

Компания Realme представила в Китае флагманский смартфон GT Neo5, ориентированный на мобильных геймеров. Новинка получила поддержку самой быстрой в мире зарядки.

Устройство оборудовано 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления до 144 Hz и максимальной яркостью 1400 нит. Дисплей поддерживает частоту ШИМ 2160 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Задняя панель оснащена подсветкой Halo RGB, предлагающая 25 цветов, 5 регулировок скорости и пользовательские настройки. Подсветку можно использовать для уведомлений, таких как входящие вызовы, сообщения и другие события.

В основе Realme GT Neo5 лежит прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 256 Gb или 1 Tb. Основная камера тройная, в нее вошли датчики на 50 Мп (IMX890, f/1.88, OIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 112°) и 2 Мп (макро, f/3,3). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Samsung S5K3P9, f/2.45).

Смартфон выпускается в двух версиях, отличающихся аккумулятором. Версия с аккумулятором на 4600 мАч поддерживает 240-ваттную зарядку. Производитель обещает 2 ч. в режиме разговора после 30 сек. зарядки. Смартфон заряжается от 1 до 20% за 80 сек, до 50% за 4 мин., а полная зарядка около 9 мин. Версия с аккумулятором 5000 мАч поддерживает зарядку 150 Вт и заряжается до 100% за 16 мин. Аккумулятор способен сохранять свою емкость на протяжении 1600 полных циклов зарядки.

В оснащение Realme GT Neo5 также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos, линейный 4D-вибромотор и ИК-порт. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. В качестве операционной системы используется Android 13 с пользовательским интерфейсом Realme UI 4.0. Габариты составляют 163,85 x 75,75 x 8,9 мм, вес – 199 гр.

Цены на смартфон:

8/256 Gb (150 Вт) — $369;

12/256 Gb (150 Вт) — $398;

16/256 Gb (150 Вт) — $428;

16/256 Gb (240 Вт) — $472;

16/1 Tb (240 Вт) — $516.

Стеклянная крышка предлагается в трех расцветках: фиолетовой, белой и черной. Модель уже доступна для предварительного заказа. На китайские прилавки Realme GT Neo5 поступит 15 февраля.

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