Lenovo открывает новую эру в управлении периферийными вычислениями

Сегодня на выставке MWC 2023 Lenovo анонсировала следующее поколение решений ThinkEdge для удаленной автоматизации, оркестрирования и быстрого развертывания периферийных систем. Новое ПО Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) 2.6 позволяет заказчикам быстро и безопасно осуществить развертывание любого числа конечных точек в одно касание с ПК, смартфона или планшета. Программное обеспечение Lenovo XClarity упрощает оркестрирование, обслуживание и мониторинг, предоставляя единую инфраструктуру решений Lenovo «от периферии до облака». Также компания представила адаптируемое устройство ThinkEdge SE10 начального уровня. Оно позволяет заказчикам собирать аналоговые и цифровые данные с конечного устройства, которое использует бизнес — например, температуру и влажность. В комплексе представленные новинки помогут компаниям ускорить внедрение периферийных вычислений, интеллектуальную трансформацию и получение аналитических данных.

По мере роста мирового объема данных, получаемых с датчиков, камер и других источников, технологии периферийных вычислений нового поколения помогают предприятиям преодолевать сетевые ограничения. Так, заказчики смогут избежать задержек, возникающих при передаче огромного количества данных, обрабатывая их в месте создания и предоставляя инновационные услуги пользователям за счет оперативного и глубокого анализа. Зачастую конечные устройства бывают труднодоступными. Полноценное портфолио Lenovo «от периферии до облака», состоящее из масштабируемых серверов и вычислительных сервисов позволит организациям развернуть полноценную сеть пограничных устройств независимо от их месторасположения.

«По мере распространения пограничных вычислений, заказчики сталкиваются с проблемами сложности развертывания и управления системами, а также с нехваткой ресурсов, — отметил Чарльз Ферланд (Charles Ferland), вице-президент и генеральный директор по периферийным вычислениям Lenovo ISG. ПО Lenovo Open Cloud Automation и сервера ThinkEdge открывают новые возможности в автоматизации, управлении и масштабировании периферийных вычислений. Представленные сегодня решения позволяют заказчикам обрабатывать данные, где бы они ни генерировались, а также использовать возможности ИИ на периферии».

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в пограничных вычислениях

Современные периферийные решения позволяют использовать искусственный интеллект для решения различных задач по всему миру. Например, сеть серверов Lenovo ThinkEdge смогла обеспечить высокоскоростное соединение 5G в Барселоне. Помимо этого, компания внедрила элементы «умного» города — так, если пользователь пользуется смартфоном возле храма Святого Семейства, он получит видеогид для туристов; а во время прогулки по городскому рынку Mercat de la Concepcio можно увидеть рекомендации по товарам с помощью очков дополненной реальности. Сервера Lenovo ThinkEdge устанавливаются по всему городу для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечения безопасности и повышения доступности городской инфраструктуры.

Разработанные для решения уникальных задач в удаленных средах, надёжные серверы ThinkEdge оснащены системой безопасности Lenovo ThinkShield, обеспечивающей сохранность данных и защиту от несанкционированного подключения за счет выявления следов взлома и блокировки доступа. Эти устройства способны выдерживать интенсивные рабочие нагрузки в любую погоду — как в жару, так и в мороз.

В будущем подобные пограничные сервера смогут оптимизировать управление движением на дорогах: отправлять сообщения со светофоров, предупреждать водителей о красном сигнале, а также помогать экономить топливо.

Ускорение массового развертывания

Обновленная версия программного обеспечения Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) 2.6 оптимизирует рабочие процессы, на выполнение которых раньше требовались недели. С его помощью можно автоматизировать развертывание серверов ThinkEdge при масштабировании бизнеса заказчиков, без необходимости привлекать сотрудников к задаче. Это позволяет избегать ошибок, связанных с человеческим фактором. Благодаря LOC-A 2.6 серверы Lenovo ThinkEdge могут быть размещены в нужных локациях, где их можно будет безопасно аутентифицировать, активировать и зарегистрировать удаленно. Это существенно ускоряет процесс развертывания.

«Когда речь идет про периферийные вычисления, необходимо учитывать различные переменные. В Insight Enterprises Inc. мы помогаем заказчикам развертывать системы в удаленных местах с ограниченным пространством и затрудненным доступом. Чтобы помогать заказчикам масштабировать пограничные решения, требуется достаточно вычислительной мощности для поддержки разных рабочих нагрузок, а также инструменты и логистика для эффективного управления инфраструктурой. Вот почему мы выбрали Lenovo в качестве надежного поставщика периферийных решений», — пояснил Хуан Орландини (Juan Orlandini), главный архитектор и ведущий инженер компании Insight.

Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) 2.6 автоматически и удаленно обновляет встроенную микропрограмму периферийного устройства, а затем загружает и настраивает все компоненты платформы, включая ОС и облачное ПО. Ранее администраторам приходилось вручную устанавливать ПО на заводах или мастер-образы ПО в промежуточных зонах индивидуально на каждое устройство. С помощью представленного решения периферийные устройства подключаются в одно касание, уменьшая время простоя оборудования и позволяя оперативно обрабатывать данные без задержек. LOC-A 2.6 совместима с серверами Lenovo ThinkEdge SE10, SE30, SE50, SE70, SE350 и SE450.

Преобразование бизнес-результатов из любой точки мира

Портфель Lenovo ThinkEdge предлагает полный спектр решений, ПО и услуг для серверной периферийной инфраструктуры. Новое устройство ThinkEdge SE10 на базе процессора Intel® Atom™ трансформирует аналоговые измерения (например, температуру, освещение, влажность и прочее) в цифровые данные для последующего анализа.

Компактная и прочная конструкция ThinkEdge SE10 оптимизирована для обработки аналоговых данных везде, где это необходимо, включая торговые точки, промышленные предприятия и «умные» здания. Используя ThinkEdge SE10, предприятия могут, например, сократить количество пищевых отходов, автоматизировать сортировку и обработку материалов или сырья, улучшить управление запасами и повысить качество самообслуживания или безопасности на всех этапах своей деятельности. SE10 — это универсальное решение для работы при экстремальных температурах и в ограниченных пространствах. Предусмотрена и конфигурация с более продвинутым дизайном — ThinkEdge SE10-i.

Помимо этого, компания представила ряд новых услуг поддержки, включая воркшопы по управлению данными Edge Data Management и программу AI Innovators. В рамках обновленной сервисной программы клиенты получают консультационную поддержку высококвалифицированных специалистов Lenovo по вопросам развертывания периферийных решений при масштабировании бизнеса.

Периферийное серверное оборудование, системы хранения данных и другие решения на базе ИИ доступны бизнес-пользователям, в том числе, по модели “как услуга” Lenovo TruScale, которая позволяет легко увеличить вычислительные мощности от периферии до облака, исходя из текущих потребностей клиента, с оплатой по мере потребления.

Узнать больше про экосистему Lenovo для периферийных вычислений, включающую новое ПО, оборудование и сервисные услуги, а также ознакомиться с последними кейсами внедрения можно на сайте.