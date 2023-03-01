Вышло крупное обновление для Windows 11: встроенный ИИ, частичная синхронизация с iPhone и другое

Компания Microsoft анонсировала большое обновление для Windows 11. Его распространение уже началось. Одно из главных нововведений – это интеграция поисковой системы Bing на основе искусственного интеллекта прямо в систему. Функция добавлена на панель задач. Чтобы она появилась, необходимо быть участником тестирования нового Bing. Присоединиться к списку ожидания можно прямо из браузера Edge.
Другие важные нововведения в Windows 11:
- Предварительная версия приложения Phone Link для связи с устройствами, работающими под управлением iOS. Благодаря этому можно прямо с ПК взаимодействовать с сообщениями, принимать звонки и видеть уведомления. При этом нельзя отправлять фото и видео во вложениях и отвечать на сообщения в групповых чатах;
- Улучшена система виджетов (Phone Link, Xbox Game Pass, Spotify и прочие);
- Новая панель задач, оптимизированная для сенсорных устройств (отключение клавиатуры теперь приведет к сворачиванию панели задач);
- Snipping Tool теперь включает функцию записи экрана;
- Более тесная интеграция с Teams;
- Переработано приложение Quick Assist;
- В приложении «Блокноте» появились вкладки;
- Новые рекомендации по энергопотреблению.
Распространение обновления для всех пользователей начнется в этом месяце.
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