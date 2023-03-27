Перспективные и неподвластные времени иконы дизайна: Bang & Olufsen анонсирует новое поколение домашних колонок Beosound A9 и Beosound 2

Bang & Olufsen рад представить новое поколение Beosound A9 и Beosound 2.

Эти две колонки доступны не только в новых цветовых вариантах «черный антрацит», «золотой» и «натуральный», но и в линейке перспективных продуктов Bang & Olufsen на знаменитой программной платформе Mozart.

«Сегодня мы празднуем тот факт, что представляем две наши популярнейшие перспективные домашние колонки, — отмечает вице-президент Bang & Olufsen по маркетингу продукции Майкл Хенрикссон. — Неподвластный времени дизайн — это не только создание продуктов, которые прослужат долго, но также и создание дизайна, которым люди будут восхищаться и которым будут горды владеть на протяжении десятилетий».

Сердцем платформы Mozart от Bang & Olufsen является заменяемый модуль, обладающий производительностью, достаточной для обновления программного обеспечения и функций в течение многих лет. Если технология подключения и потоковой передачи когда-либо устареет, модуль можно будет заменить новейшей версией, обеспечивающей отличное качество звука на десятилетия вперед.

Beosound A9 5-го поколения

Beosound A9 характеризует неподвластный времени дизайн современной продукции Bang & Olufsen. Первоначально выпущенный в 2012 году, пресловутый закругленный дизайн, созданный Ойвиндом Слаатто, до сих пор остается одним из самых популярных продуктов, находящихся на передовой дизайна. Beosound A9 наполняет жилое пространство богатым и мощным звуком, органично вписываясь в любой стиль интерьера.

Beosound A9 5-го поколения соединяет в себе оригинальные функции, сделавшие его успешным более 10 лет назад, с рядом улучшений. Представлен новый набор стандартных отделок: черный антрацит, золотой и натуральный алюминиевый. Заднее покрытие новых стандартных отделок органично дополняет передние крышки так же, как и дубовые ножки и алюминиевая фурнитура, что придает дизайну наилучший на сегодняшний день эстетический вид.

Наряду с новой стандартной отделкой Beosound A9, этот продукт можно полностью персонализировать, чтобы дополнить эстетику даже самого эклектичного помещения.

Beosound A9 в равной степени эстетически привлекателен и прост в использовании. Громкостью музыки можно управлять, проведя рукой по поверхности колонки, а простым нажатием на A9 вы можете мгновенно перескочить, воспроизвести или приостановить прослушивание. Добавление к Beosound A9 программного модуля Mozart свидетельствует, что 5-е поколение с улучшаемыми возможностями подключения, совместимостью и новыми возможностями также рассчитано на будущее.

Beosound 2 3-го поколения

Beosound 2 — основной элемент портфолио Bang & Olufsen — представляет собой мощную мультирум-колонку, сочетающую в себе уникальную эстетику высокого дизайна с потрясающим звуком. Beosound 2, первоначально выпущенный в 2016 году, а ныне в третьей итерации, был перенесен в новое поколение звука Bang & Olufsen, оставаясь при этом культовым.

Изготовленный из высококачественного алюминия — материала, ставшего синонимом Bang & Olufsen, Beosound 2 мгновенно узнаваемой конической формы привлекает внимание, где бы он ни находился в комнате.

Как и в Beosound A9, одним из основных обновлений Beosound 2 является внедрение Mozart, гарантирующее долговечность внешнего вида и программного обеспечения, а также легкую интеграцию колонки в любую роскошную мультирум-систему.

Яркая новая отделка «черный антрацит» дополняет классическую линейку «золотой» и «натуральный». Новая отделка сочетается с улучшенным для простоты использования пользовательским интерфейсом и добавлением функции Активной компенсации акустики помещении, означающей, что Beosound 2 может определять свое положение в любом пространстве и соответствующим образом распределять звук для обеспечения оптимального качества звучания.

Все товары поступят в продажу в ближайшие дни. Приобрести можно будет в магазине ITALDIZAIN по адресу Зарифа Алиева 31А.

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