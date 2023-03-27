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28 марта, 2023
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Спутниковый интернет OneWeb запустят по всей Земле уже в этом году

OneWeb

Британская компания OneWeb Ltd запустила на орбиту 36 спутников, доведя общее количество своей космической группировки до 616 штук, сообщает Bloomberg. Запуск был выполнен с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш (Индия) с использованием ракеты LVM3.

По словам генерального директора OneWeb Нейла Мастерсона (Neil Masterson), имеющихся космических аппаратов на орбите уже вполне достаточно, чтобы в мае предложить широкополосную связь компаниям и государственным клиентам в 48 штатах США и, в конечном итоге, обеспечить глобальное покрытие к концу 2023 года.

Мастерсон отрицает конкуренцию со SpaceX, чей спутниковый интернет-сервис Starlink предлагается во многих странах мира, так как компания Илона Маска (Elon Musk) нацелена на потребительский рынок. OneWeb планирует оказывать услуги корпоративным клиентам и госкомпаниям. Кроме того, OneWeb является клиентом SpaceX, так как весной прошлого года прекратила сотрудничество с «Роскосмосом».

OneWeb владеет второй по величине низкоорбитальной системой спутников (LEO) после сервиса Starlink, у которого имеется более 3000 аппаратов на орбите.

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