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25 марта, 2023
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Apple планирует тратить по $1 млрд в год на свои фильмы, которые будут показывать в кинотеатрах

Apple Bloomberg

По данным издания Bloomberg, компания Apple намерена каждый год тратить по одному миллиарду долларов на производство своих фильмов, которые получат мировой кинотеатральный релиз. Таким образом компания хочет показать, что Apple Studios и Apple TV+ играют значимую роль во всей киноидустрии, а также привлечь больше зрителей в свой стриминговый сервис. Руководство компании уже обратилось к некоторым киностудиям с предложением о партнерстве.

По имеющейся информации, готовящиеся к выходу в этом году детективный триллер «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, шпионский триллер Мэттью Вона «Аргайл» с Дуа Липой и Генри Кэвиллом и историческая драма Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли должны стать первыми картинами Apple, которые будут показывать в кинотеатрах как минимум в течение месяца.

В прошлом Apple тратила значительно меньше средств на свои оригинальные ленты. Они или сразу выходили в Apple TV+, или сначала показывались в ограниченном прокате. Компания хочет показывать свои фильмы в «тысячах кинотеатров» на протяжении как минимум одного месяца.

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