OPPO Pad 2: планшет с нестандартным экраном от $437

Вместе с флагманской линейкой смартфонов Find X6, компания OPPO сегодня представила планшетный компьютер Pad 2. Устройство является копией анонсированного в феврале OnePlus Pad.

OPPO Pad 2 оснащен 11,61-дюймовым LCD-экраном с соотношением сторон 7:5, разрешением 2800 х 2000 пикселей, частотой обновления 144 Hz и максимальной яркостью 500 нит. Компания утверждает, что такое нестандартное соотношение сторон оптимально подходит для чтения и просмотра сайтов. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Дисплей обеспечивает охват 97,4% цветового пространства DCI-P3.

В основе планшета лежит мощный процессор MediaTek Dimensity 9000. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 256 или 512 Gb без возможности расширения. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 9510 мАч с поддержкой 67-ваттной быстрой зарядки. Заявлена возможность зарядки до почти 90% за 60 мин.

В оснащение OPPO Pad 2 также входят поддержка модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, основная камера на 13 Мп, фронтальная камера с разрешением 8 Мп, четыре стереодинамика с Dolby Atmos, разъем USB Type-C (USB 2.0) и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Поддерживается установка SIM-карты, стилуса OnePlus Stylo и беспроводной клавиатуры OnePlus Magnetic Keyboard. В качестве предустановленной операционной системы используется Android 13 с пользовательским интерфейсом ColorOS 13.1, адаптированным под большие экраны. Габариты составляют 258,03 x 189,39 x 6,54 мм, вес – 552 гр.

Цены на планшет OPPO Pad 2: 8/256 Gb — $437, 12/256 Gb — $495 и 12/512 Gb — $582. Продажи в Китае стартуют 24 марта.