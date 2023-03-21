Беспроводные наушники OPPO Enco Free3 с бамбуковой диафрагмой

В рамках презентации флагманских смартфонов Find X6 и планшета Pad 2, компания OPPO представила беспроводные наушники Enco Free3, одной из особенностей которых стали динамики с бамбуковой диафрагмой. Кроме того, они поддерживают интеллектуальное шумоподавление, пространственное звучание и быструю зарядку.

OPPO Enco Free3 оснащаются 12,4 мм динамиками с диафрагмой из бамбукового волокна. В компании уверяют, что это улучшает звучание высоких частот и подавляет искажения. Воспроизводимый частотный диапазон достигает 40 kHz. Наушники подключаются по Bluetooth 5.3 и поддерживают высокоэффективный кодек LDAC, позволяющий передавать аудио высокого качества с битрейтом до 990 кбит/с.

В новинке реализована технология активного шумоподавления до 49 дБ с несколькими режимами работы, включая прозрачный, чтобы можно было слышать всё вокруг. Кроме того, специальные алгоритмы анализируют окружающие звуки, подстраивая шумоподавление для большей эффективности. Заявлена также функция пространственного 360-градусного звучания и возможность сканирования ушного канала для обеспечения персонального звучания.

Из других особенностей наушников указывается низкая задержка на уровне всего 47 мс. Время автономной работы наушников без шумоподавления достигает 7 часов, а с учетом подзарядки от кейса оно достигает 30 часов. Активация функции шумоподавления снижает автономность до 5,5 и 22 часов соответственно. Есть поддержка быстрой зарядки, позволяющая за 10 минут восполнить энергию на 2 часа прослушивания. Наушники также могут подключаться к нескольким устройствам с быстрым переключением между ними.

Цена OPPO Enco Free3 в Китае составляет 73 доллара.