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22 марта, 2023
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Представлены флагманские камерофоны OPPO Find X6 и Find X6 Pro

OPPO Find X6

Состоялась презентация новой флагманской линейки смартфонов OPPO Find X6. По словам производителя, аппараты стали «самым значимым продуктом последних трех лет». Смартфоны получили продвинутые возможности фото и видеосъемки благодаря фирменному сопроцессору MariSilicon X и алгоритмам, разработанным совместно со специалистами Hasselblad. За счет этого получаются детализированные, яркие и насыщенные изображения.

OPPO Find X6

OPPO Find X6

Смартфон оснащен 6,74-дюймовым 10-битным AMOLED-экраном с разрешением 2772 х 1240 пикселей, частотой обновления 1–120 Hz (LTPO) и максимальной яркостью 1450 нит. Частота сенсорного слоя составляет 360 Hz. Аппарат построен на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 9200. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 или 512 Gb.

В основную камеру входят три датчика по 50 Мп – главный модуль (Sony IMX890, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS), сверхширокоугольная камера (Samsung JN1, 1/2.8″, f/2.0, угол обзора 112 гр, ЭФР 15 мм, автофокус) и перископ (IMX890, f/2.6, оптический зум 3x, ЭФР 65 мм, минимальное фокусное расстояние 25 мм, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX709, f/2.4, угол обзора 90 градусов, автофокус, EIS).

Аккумулятор на 4800 мАч поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Есть защита от пыли и брызг по стандарту IP64. Габариты составляют 162,9 x 74,1 x 8,96 мм, вес — 207 гр.

OPPO Find X6 Pro

Устройство получило 6,82-дюймовый 10-битный AMOLED-экран с высоким разрешением 3168 х 1440 пикселей. Благодаря технологии LTPO дисплей поддерживает динамическую регулировку частоты обновления от 1 до 120 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz. Особенностью экрана стала рекордно максимальная яркость, достигающая 2500 нит (HDR). Ранее лидером был iPhone 14 Pro/14 Pro Max с максимальным значением яркости 2000 нит, а среди Android-смартфонов — Xiaomi 13/13 Pro (1900 нит). Яркость в обычном режиме составляет 1500 нит. Заявлена поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Панель прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

OPPO Find X6

В основе модели лежит 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Объемы памяти такие же, как у базовой модели. Смартфон получил продвинутый набор камер, включающий основной модуль с дюймовым сенсором: 50 Мп (Sony IMX989, 1″, f/1.8, ЭФР 23 мм, OIS), 50 Мп (сверхширокоугольная, Sony IMX890, f/2.2, ЭФР 15 мм, автофокус) и 50 Мп (перископ Sony IMX890, f/2.6, оптический зум 3x, ЭФР 65 мм, минимальное фокусное расстояние 25 мм, OIS). Фронтальная камера аналогична базовой модели.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. По кабелю можно полностью восполнить энергию всего за 24 мин. Смартфон получил корпус с защитой от воды по стандарту IP68. Габариты и вес составляют: 164,8 x 76,3 x 9,5 мм, 216 гр (кожа), 164,8 x 76,2 x 9,1 мм, 218 гр (стекло).

Обе модели также получили поддержку 5G, модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, NFC, GPS, порт USB Type-C, две SIM, стереодинамики и ИК-порт. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфоны работают под управлением ОС Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.1. OPPO гарантирует четыре больших обновления Android и еще год обновлений безопасности.

Цены:

OPPO Find X6

  • 12/256 Gb — $654
  • 16/512 Gb — $725

OPPO Find X6 Pro

  • 12/256 Gb — $873
  • 16/256 Gb — $945
  • 16/512 Gb — $1019

Продажи в Китае стартуют уже сегодня. По неподтвержденной информации Pro-версия не планируется к глобальным продажам за пределами Китая.

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