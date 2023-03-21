Представлены флагманские камерофоны OPPO Find X6 и Find X6 Pro

Состоялась презентация новой флагманской линейки смартфонов OPPO Find X6. По словам производителя, аппараты стали «самым значимым продуктом последних трех лет». Смартфоны получили продвинутые возможности фото и видеосъемки благодаря фирменному сопроцессору MariSilicon X и алгоритмам, разработанным совместно со специалистами Hasselblad. За счет этого получаются детализированные, яркие и насыщенные изображения.

OPPO Find X6

Смартфон оснащен 6,74-дюймовым 10-битным AMOLED-экраном с разрешением 2772 х 1240 пикселей, частотой обновления 1–120 Hz (LTPO) и максимальной яркостью 1450 нит. Частота сенсорного слоя составляет 360 Hz. Аппарат построен на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 9200. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 или 512 Gb.

В основную камеру входят три датчика по 50 Мп – главный модуль (Sony IMX890, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS), сверхширокоугольная камера (Samsung JN1, 1/2.8″, f/2.0, угол обзора 112 гр, ЭФР 15 мм, автофокус) и перископ (IMX890, f/2.6, оптический зум 3x, ЭФР 65 мм, минимальное фокусное расстояние 25 мм, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX709, f/2.4, угол обзора 90 градусов, автофокус, EIS).

Аккумулятор на 4800 мАч поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Есть защита от пыли и брызг по стандарту IP64. Габариты составляют 162,9 x 74,1 x 8,96 мм, вес — 207 гр.

OPPO Find X6 Pro

Устройство получило 6,82-дюймовый 10-битный AMOLED-экран с высоким разрешением 3168 х 1440 пикселей. Благодаря технологии LTPO дисплей поддерживает динамическую регулировку частоты обновления от 1 до 120 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz. Особенностью экрана стала рекордно максимальная яркость, достигающая 2500 нит (HDR). Ранее лидером был iPhone 14 Pro/14 Pro Max с максимальным значением яркости 2000 нит, а среди Android-смартфонов — Xiaomi 13/13 Pro (1900 нит). Яркость в обычном режиме составляет 1500 нит. Заявлена поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Панель прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

В основе модели лежит 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Объемы памяти такие же, как у базовой модели. Смартфон получил продвинутый набор камер, включающий основной модуль с дюймовым сенсором: 50 Мп (Sony IMX989, 1″, f/1.8, ЭФР 23 мм, OIS), 50 Мп (сверхширокоугольная, Sony IMX890, f/2.2, ЭФР 15 мм, автофокус) и 50 Мп (перископ Sony IMX890, f/2.6, оптический зум 3x, ЭФР 65 мм, минимальное фокусное расстояние 25 мм, OIS). Фронтальная камера аналогична базовой модели.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. По кабелю можно полностью восполнить энергию всего за 24 мин. Смартфон получил корпус с защитой от воды по стандарту IP68. Габариты и вес составляют: 164,8 x 76,3 x 9,5 мм, 216 гр (кожа), 164,8 x 76,2 x 9,1 мм, 218 гр (стекло).

Обе модели также получили поддержку 5G, модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, NFC, GPS, порт USB Type-C, две SIM, стереодинамики и ИК-порт. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфоны работают под управлением ОС Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.1. OPPO гарантирует четыре больших обновления Android и еще год обновлений безопасности.

Цены:

OPPO Find X6

12/256 Gb — $654

16/512 Gb — $725

OPPO Find X6 Pro

12/256 Gb — $873

16/256 Gb — $945

16/512 Gb — $1019

Продажи в Китае стартуют уже сегодня. По неподтвержденной информации Pro-версия не планируется к глобальным продажам за пределами Китая.

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