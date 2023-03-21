Компания Adobe представила собственный генератор изображений Firefly

Компания Adobe решила не оставаться в стороне от популярности DALL-E, Midjourney и других нейросетей, представив собственный сервис Firefly. Он позволяет не просто создавать изображения по текстовому описанию, но и сразу редактировать их, меняя разные детали.

Firefly представляет собой расширение генеративных инструментов на базе ИИ, которые Adobe представила в прошлом году для Photoshop, Express и Lightroom. На данный момент сервис находится в стадии беты, и доступ к нему можно получить бесплатно, подав заявку. В будущем компания намерена интегрировать генеративные инструменты ИИ в другие свои приложения.

В Adobe отдельно указывают, что для обучения своей нейросети не нарушала никакие авторские права. Компания использовала изображения, не защищённые авторским правом, лицензированные для обучения либо из собственной библиотеки Adobe Stock. Таким образом фирма защищает себя от потенциального недовольства со стороны художников, поскольку её нейросеть генерирует уникальный контент и не будет копировать продукт какого-либо бренда, поскольку она никогда его не видела. При этом компания готова платить художникам, если они будут «скармливать» свой контент её сервису. Созданные с помощью Firefly изображения будут содержать метаданные, указывающие, что они частично или полностью сгенерированы ИИ.

Что же касается возможностей Firefly, то они весьма обширны. Нейросеть позволяет не только генерировать изображения по текстовому описанию и применять разные стили к имеющимся картинкам, но и тонко их настраивать. В представленных примерах показано, что можно заменять одежду на людях, а также редактировать лица, меняя эмоции, ширину улыбки, открытость глаз, тип волос и т. д. Можно также последовательно уточнять запросы для изображения, добавляя всё новые и новые эффекты, меняя фон и прочее.

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Опробовать Adobe Firefly можно на официальном сайте, оставив заявку.