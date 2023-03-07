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8 марта, 2023
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Microsoft сделал Outlook для Mac бесплатным

Microsoft Outlook Mac

Компания Microsoft сделала Outlook для Mac абсолютно бесплатным. Пользователям компьютеров Apple больше не потребуется подписка на Microsoft 365 или лицензия Office.

Outlook для Mac включает поддержку учетных записей Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo и любого поставщика услуг электронной почты с поддержкой IMAP. В 2020 году Microsoft переработал свой почтовый клиент для macOS, оптимизировав пользовательский интерфейс в соответствии с последними изменениями в системе.

Outlook для Mac также оптимизирован для процессоров Apple M1 и M2 и имеет виджет macOS для записей календаря и встроенную поддержку центра уведомлений. Есть полная синхронизация с iOS, поэтому вы можете продолжить выполнение задач на iPhone с того места, где остановились на Mac.

Кроме того, в ближайшее время Microsoft добавит опцию просмотра строки меню, чтобы быстро просматривать записи календаря в основном приложении Outlook для Mac.

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