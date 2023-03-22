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23 марта, 2023
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Nothing представил Ear (2) — наушники с поддержкой Hi-Res аудио

Nothing Ear (2)

Компания Nothing, созданная бывшим соучредителем OnePlus Карлом Пеем (Carl Pei), представила беспроводные наушники Ear (2). Модель является обновленной версией популярных TWS-наушников Ear (1), которые были представлены в 2021 году.

Nothing Ear (2)

Внешне наушники Ear (2) не отличаются от Ear (1). Но с точки зрения возможностей, новинка стала лучше. Каждый наушник весит 4,5 гр, предусмотрена защита от пыли и влаги по стандарту IP54 (у кейса защита IP55).

Система активного шумоподавления (ANC) теперь умеет адаптироваться под окружающие условия, а также под форму ушей конкретного прользователя. Nothing Ear (2) получили поддержку аудиокодека LHDC 5.0, который позволяет передавать потоковое Hi-Res аудио. Функция Dual Connection сохраняет подключение к двум устройствам одновременно с автоматическим переключением между ними. Наушники оснащены новым персонализированным звуковым профилем, который позволяет откалибровать наушники под слух пользователя после быстрого тестирования в приложении Nothing X. В приложении можно дополнительно настроить эквалайзер по своему вкусу.

Ear (2) оснащаются излучателями на 11,6 мм, которые спроектированы инженерами Nothing. Время автономной работы составляет до 36 часов с зарядным кейсом (у Ear (1) было 34 часа). Кейс имеет разъем USB-C, а также поддерживает беспроводную Qi-зарядку (до 2,5 Вт). Новые наушники поддерживают Google Fast Pair для устройств Android и Microsoft Swift Pair для пользователей Windows.

Цена Nothing Ear (2) составляет $149. Расцветка только белая. Продажи стартуют 28 марта.

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