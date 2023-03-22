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23 марта, 2023
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Nvidia запустила новый сервис DGX Cloud

Nvidia DGX Cloud

Компания Nvidia объявила о запуске нового сервиса DGX Cloud, который позволит компаниям получить мгновенный доступ к собственному облачному суперкомпьютеру через браузер — к инфраструктуре и программному обеспечению, необходимым для обучения передовых моделей для генеративного ИИ и других революционных приложений.

DGX Cloud представляет собой выделенные кластеры супервычислений Nvidia DGX AI в сочетании с программным обеспечением Nvidia AI. Каждый узел DGX Cloud оснащен восемью графическими процессорами H100 или A100 с тензорными ядрами и 80 Gb памяти.

Цена подписки составляет $36999 в месяц за один узел, можно купить доступ и к нескольким узлам.

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