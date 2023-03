Meta уволит еще 10 тыс. сотрудников и прекратит поддержку NFT в Instagram и Facebook

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сегодня объявил о том, что компания сократит еще около 10 тыс. сотрудников и закроет 5 тыс. открытых вакансий. За последних полгода эта волна увольнений станет второй для Meta. В ноябре 2022 года компания уволила 11 тыс. сотрудников, что составляет 13% штата. Всего в Meta числится 86482 сотрудника, таким образом, компания сократит 11,6% штата.

В связи с сокращениями, Meta снизила ожидаемые расходы за 2023 год. Они должны составить $86-92 млрд. по сравнению $89-95 млрд, заявленными ранее. Расходы на реструктуризацию составят около $3-5 млрд.

Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5]

— Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023