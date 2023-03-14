ASUS представил Tinker V — свой первый одноплатный компьютер на архитектуре RISC-V

Компания ASUS представила свой первый одноплатный компьютер формата Pico-ITX, оснащенный процессором на архитектуре RISC-V. Решение под названием Tinker V ориентировано на разработчиков, проектирующих устройства для промышленного Интернета вещей. Говорится о совместимости с программными платформами Debian и Yocto Linux.

В основе ASUS Tinker V лежит 64-битный чип Renesas RZ/Five, содержащий одно ядро AndesCore AX45MP с тактовой частотой 1,0 GHz. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 1 Gb. Для хранения данных может быть использована карта microSD. Опционально допускается установка флеш-модуля eMMC вместимостью 16 Gb и модуля SPI Flash.

Есть два сетевых порта 1GbE (RJ45), по одному разъему Micro-USB и Micro-USB (OTG). Могут быть использованы два последовательных порта RS232 и две CAN-шины (через коннекторы на плате). Колодка GPIO на 20 контактов предоставляет интерфейсы 2 × UART, 2 × I2C, 4 × GPIO, 2 × ADC, 1 × SPI и др. Питание подается через разъем DC (10–24 В). Диапазон рабочих температур — от -20 до +60 °C.

ASUS Tinker V поступит в продажу во втором квартале этого года, цены пока не сообщаются.

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